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Фитнес-коуч Воскобойникова посоветовала отказаться от максимализма во время тренировок

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Фитнес-коуч Виктория Воскобойникова дала советы по организации тренировочного процесса.
Фитнес-коуч Воскобойникова посоветовала отказаться от максимализма во время тренировок
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что нужно ставить реальные цели и отказаться от максимализма. Как считает эксперт, лучше заниматься регулярно, чем редко, но чересчур активно.

По словам Воскобойниковой, сначала стоит посетить пробные занятия, чтобы понять, насколько комфортна атмосфера, пообщаться с тренером.

«Это ваш проект, это ваша работа над собой, это ваша инвестиция в здоровье. Так что начало любого успешного дела — это правильно поставленная цель и оптимальный путь», — заключила она.

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