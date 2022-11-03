Травматолог Саутин назвал перелом лучевой кости самым распространённым в холода
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«Когда человек поскальзывается, падает с опорой на руки или падает на бок — здесь мы сталкиваемся с самой частой травмой, получаемой при падении. Это перелом верхней конечности, или так называемый перелом лучевой кости в типичном месте», — заявил он в беседе с Life.ru.
Ещё одной частой травмой он назвал перелом шейки бедра, который возможен при падении на бок. Наиболее опасны такие травмы для пожилых людей.
Ранее директор центра реабилитации, врач — травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с «Радио 1» посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года.