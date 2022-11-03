Травматолог Саутин назвал перелом лучевой кости самым распространённым в холода

Травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии кандидат медицинских наук Максим Саутин рассказал о самых распространённых травмах в период холодов.

«Когда человек поскальзывается, падает с опорой на руки или падает на бок — здесь мы сталкиваемся с самой частой травмой, получаемой при падении. Это перелом верхней конечности, или так называемый перелом лучевой кости в типичном месте», — заявил он в беседе с Life.ru.

Ещё одной частой травмой он назвал перелом шейки бедра, который возможен при падении на бок. Наиболее опасны такие травмы для пожилых людей.

Ранее директор центра реабилитации, врач — травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с «Радио 1» посоветовал использовать сменную обувь в холодное время года.