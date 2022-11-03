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Парки Подмосковья в октябре посетили свыше 4 млн человек

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Парки Московской области в октябре посетили около 4,3 млн человек.
Парки Подмосковья в октябре посетили свыше 4 млн человек
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Самым посещаемым парком региона стал парк Мира в Мытищах — там побывали около 183 тыс. человек.

Также в топ-10 вошли парк «Молодёжный центр» в Реутове (почти 148 тыс. человек), парк «Пехорка» в Балашихе (свыше 125 тыс.), парк «Фабричный» в Дедовске (около 118 тыс.) и другие.

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.

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