Парки Подмосковья в октябре посетили свыше 4 млн человек

Парки Московской области в октябре посетили около 4,3 млн человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Самым посещаемым парком региона стал парк Мира в Мытищах — там побывали около 183 тыс. человек.

Также в топ-10 вошли парк «Молодёжный центр» в Реутове (почти 148 тыс. человек), парк «Пехорка» в Балашихе (свыше 125 тыс.), парк «Фабричный» в Дедовске (около 118 тыс.) и другие.

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.