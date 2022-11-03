В октябре треть приобретённых в России автомобилей составили китайские модели

По данным агентства «Автостат», в октябре 2022 года в России было приобретено 12 767 новых легковых автомобилей китайских марок — 29,5% от общего объёма рынка.

Об этом пишут «Известия».

Эксперты компании отметили, что пока весь российский авторынок падал (–63% в октябре текущего года), продажи новых автомобилей китайских брендов росли третий месяц подряд. Так, в августе текущего года они выросли на 20%, в сентябре на 8%, а в октябре на 3%.

Выросла и рыночная доля китайских марок: если в январе — марте 2022 года она составляла 9—10%, то к октябрю почти утроилась.

Рейтинг самых популярных моделей из Китая по итогам октября возглавили Haval Jolion, Chery Tiggo 7 PRO и Geely Coolray.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.