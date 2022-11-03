Депутат Иванов прокомментировал ситуацию с выплатами мобилизованным

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов прокомментировал ситуацию с выплатами мобилизованным.

«С 10 по 20 число каждого месяца должны выплачивать минимум по 195 тыс. Людей заводят в систему «Алушта», это учёт военнослужащих. Если условного Иванова ввели в эту систему, он мобилизован, вот личный номер, тогда он получает деньги. После введения данных военнослужащие могут снимать, переводить, зачислять деньги», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, жёнам средства поступят через день.

«Если операций не производится, то зачисляется на счёт зарплатной карты системы «Мир» жены или другого указанного лица», — уточнил депутат.

Ранее в России предложили сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных.