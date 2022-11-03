Эксперт Тертычный подчеркнул важность развития туринфраструктуры в регионах

Основатель и генеральный директор проекта Green Flow Александр Тертычный рассказал о необходимости развития регионов с высоким туристическим потенциалом.

Во многих регионах в настоящее время та инфраструктура, что была в советское время, устарела и физически, и морально, а в некоторых областях её в принципе никогда не было, отметил он в разговоре с РИАМО.

Так, по его словам, Камчатка и Приморье долгое время были закрыты для туристов. Труднодоступными для граждан остаются Бурятия и Якутия.

«В качестве яркого примера могу привести национальный природный парк «Ленские столбы» в Якутии, который входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Напротив «Ленских столбов» находится местность Батамай, там развивается туристический хаб. Но туда очень сложно добраться, потому что нет современной автомобильной дороги, а пароход ходит один раз в день и перевозит всего 200 человек максимум», — заявил Тертычный.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.