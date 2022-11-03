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В Департаменте образования Москвы рассказали о нововведениях при подготовке школьников к ЕГЭ

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Заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Наталия Кисёлева рассказала, в чём особенность пилотного проекта по новой подготовке к Единому госэкзамену, который стартует в школах столицы с февраля 2023 года.
В Департаменте образования Москвы рассказали о нововведениях при подготовке школьников к ЕГЭ
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

У выпускников останутся все профильные, а также пять общеобразовательных предметов: история, обществознание, литература, физкультура и математика как один из двух обязательных экзаменов ЕГЭ (помимо русского языка), необходимых для получения аттестата, отметила она в разговоре с «Российской газетой».

К ним добавятся практикумы по предметам, выбранным 11-классником для сдачи ЕГЭ. В расписании уроков они займут место предметов, изучение которых завершится к февралю.

«Мы уходим от ситуации, когда из 25 человек в классе пятеро сдают историю, а остальные 20 — другие предметы. В результате разрываются и дети, и учителя. Наш пилотный проект позволит объединить ребят по выбранным предметам в рамках одной параллели или школы старшеклассников. Ребятам и учителям это сэкономит время, а родителям, возможно, не придётся нанимать репетиторов», — рассказала Кисёлева.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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