Правительство продлило запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны ряда товаров и оборудования.

Отмечается, что временный запрет будет действовать до конца 2023 года.

Перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу, был определён правительством в марте этого года.

В него входят более 1,6 тыс. наименований товаров, в частности технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические и другое.

Также продлено временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.