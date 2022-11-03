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Правительство продлило запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования

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Правительство России продлило запрет на вывоз из страны ряда товаров и оборудования.
Правительство продлило запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что временный запрет будет действовать до конца 2023 года.

Перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу, был определён правительством в марте этого года.

В него входят более 1,6 тыс. наименований товаров, в частности технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические и другое.

Также продлено временное ограничение на вывоз из России некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

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