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Врач Серебрянский напомнил о пагубном воздействии стресса на сердце

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Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский предупредил, что при стрессе сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку.
Врач Серебрянский напомнил о пагубном воздействии стресса на сердце
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«Стресс мобилизует ответные реакции организма на те или иные воздействия. Вырабатывается большое количество гормонов стресса, гормонов надпочечников — норадреналина, адреналина. Это приводит к учащению сердечного ритма, в результате увеличивается потребность сердечной мышцы в кислороде. Мышца сердца может получать недостаточно крови и кислорода. С другой стороны, при стрессе повышается артериальное давление», — сказал Серебрянский в эфире радио Sputnik.

Ранее врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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