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Исследование показало, что большинство россиян верят в мифы о моде и красоте

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Сервис объявлений «Юла» провёл опрос и выяснил, что 70% россиян верят в стереотипы о моде и красоте.
Исследование показало, что большинство россиян верят в мифы о моде и красоте
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

Выяснилось, что больше всего последователей у мифа о том, что серебро и золото нельзя носить вместе, — так считает 21% опрошенных. Ещё 16% убеждены, что бижутерию можно носить лишь до 30 лет. Столько же уверены, что белый цвет полнит, а чёрный стройнит.

Ещё 18% респондентов считают, что многие вещи смотрятся хорошо только на худых людях, а 20% рекомендовали бы отказаться высоким девушкам от каблуков.

Вместе с тем исследование показало, что большинство мужчин редко экспериментируют с одеждой, а 8% убеждены, что нельзя сочетать в одном образе несколько цветов.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.

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