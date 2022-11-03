Юрист Белова рассказала о проекте закона об универсальном пособии для нуждающихся семей
- РИА Новости
«Его планируется выплачивать ежемесячно нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам со сроком беременности шесть и более недель, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)», — уточнила специалист в разговоре с Life.ru.
По её словам, право на универсальное пособие будет возникать на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет у одного из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребёнка из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе.
Если родители безработные и у них нет доходов, то это ещё не значит, что они смогут получить пособие. Нужно будет объяснить, по какой причине человек не может трудиться, а эти сведения подтвердить документами.
По сообщениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», более 57 тыс. семей в Московской области получают пособие на детей от трёх до семи лет.