Узнать больше

Юрист Белова рассказала о проекте закона об универсальном пособии для нуждающихся семей

Короткая ссылка
Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова рассказала, что в настоящее время идёт обсуждение проекта закона, согласно которому с 1 января 2023 года планируется объединить все пособия, выплачиваемые беременным женщинам, семьям с детьми и при рождении ребёнка, в единое универсальное пособие.
Юрист Белова рассказала о проекте закона об универсальном пособии для нуждающихся семей
  • РИА Новости

«Его планируется выплачивать ежемесячно нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам со сроком беременности шесть и более недель, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)», — уточнила специалист в разговоре с Life.ru.

По её словам, право на универсальное пособие будет возникать на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет у одного из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребёнка из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе.

Если родители безработные и у них нет доходов, то это ещё не значит, что они смогут получить пособие. Нужно будет объяснить, по какой причине человек не может трудиться, а эти сведения подтвердить документами.

По сообщениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», более 57 тыс. семей в Московской области получают пособие на детей от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить