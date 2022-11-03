Юрист Белова рассказала о проекте закона об универсальном пособии для нуждающихся семей

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова рассказала, что в настоящее время идёт обсуждение проекта закона, согласно которому с 1 января 2023 года планируется объединить все пособия, выплачиваемые беременным женщинам, семьям с детьми и при рождении ребёнка, в единое универсальное пособие.

«Его планируется выплачивать ежемесячно нуждающимся в социальной поддержке гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, и беременным женщинам со сроком беременности шесть и более недель, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель)», — уточнила специалист в разговоре с Life.ru.

По её словам, право на универсальное пособие будет возникать на каждого ребёнка в возрасте до 17 лет у одного из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребёнка из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе.

Если родители безработные и у них нет доходов, то это ещё не значит, что они смогут получить пособие. Нужно будет объяснить, по какой причине человек не может трудиться, а эти сведения подтвердить документами.

По сообщениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», более 57 тыс. семей в Московской области получают пособие на детей от трёх до семи лет.