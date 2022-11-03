Турчак направил Мишустину письмо с предложением установить единые льготы для участников СВО

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил установить единый федеральный перечень льгот и мер поддержки для всех участников специальной военной операции.

«Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки вне зависимости от места жительства», — говорится в письме.

Турчак выступил с инициативой задействовать федеральный бюджет, если в определённых субъектах не хватает средств на эти цели.

Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти.

До этого Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.