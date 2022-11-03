Турчак направил Мишустину письмо с предложением установить единые льготы для участников СВО
«Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки вне зависимости от места жительства», — говорится в письме.
Турчак выступил с инициативой задействовать федеральный бюджет, если в определённых субъектах не хватает средств на эти цели.
Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку военнослужащих святой обязанностью всех уровней власти.
До этого Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.