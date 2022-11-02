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В HeadHunter назвали самые популярные профессии в регионах УрФО

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Специалисты сервиса HeadHunter назвали самые популярные профессии в регионах Уральского федерального округа.
В HeadHunter назвали самые популярные профессии в регионах УрФО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Первое и второе место постоянно разделяет профессия продавца-консультанта и менеджера по продажам. В целом, сфера продаж занимает треть от всех предложений работы на Урале, такие сотрудники нужны всегда и везде», — заявила руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

По её словам, третье место занимает профессия водителей.

«В принципе, у работодателей вырос интерес к логистам, к тем, кто может перевезти товар, особенно в нынешнее время», — отметила эксперт.

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