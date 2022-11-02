Автоэксперт Солдатов поддержал идею о штрафах за шины не по сезону
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«Несмотря на действительно хорошую работу ГИБДД, направленную на снижение общего количества ДТП, водителям, да и пассажирам необходимо напоминать о той ответственности, которую они несут, являясь участниками дорожного движения», — сказал он.
Как отметил Солдатов, в гололёд поездки на летней резине в 80% приводят к ДТП, и отговорки не должны никого волновать.
«Если водитель заранее не подготовился к сезону, то пусть платит штраф и исправляет ситуацию», — считает эксперт.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.