Автоэксперт Солдатов поддержал идею о штрафах за шины не по сезону

Автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов поддержал инициативу МВД России о необходимости штрафовать водителей за шины не по сезону.

«Несмотря на действительно хорошую работу ГИБДД, направленную на снижение общего количества ДТП, водителям, да и пассажирам необходимо напоминать о той ответственности, которую они несут, являясь участниками дорожного движения», — сказал он.

Как отметил Солдатов, в гололёд поездки на летней резине в 80% приводят к ДТП, и отговорки не должны никого волновать.

«Если водитель заранее не подготовился к сезону, то пусть платит штраф и исправляет ситуацию», — считает эксперт.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.