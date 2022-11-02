Военкома Елецкого района Липецкой области уволили за ошибки при мобилизации
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального правительства.
«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобождён от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — говорится в сообщении.
31 октября президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.