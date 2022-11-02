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Военкома Елецкого района Липецкой области уволили за ошибки при мобилизации

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Правительство Липецкой области заявило об увольнении военкома Елецкого района за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации.
Военкома Елецкого района Липецкой области уволили за ошибки при мобилизации
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального правительства.

«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобождён от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — говорится в сообщении.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

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