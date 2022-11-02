Военкома Елецкого района Липецкой области уволили за ошибки при мобилизации

Правительство Липецкой области заявило об увольнении военкома Елецкого района за многочисленные ошибки при проведении частичной мобилизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального правительства.

«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобождён от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — говорится в сообщении.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.