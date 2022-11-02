Россияне стали чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году

Россияне стали заметно чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году, заявили представители торговых площадок.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Число объявлений выросло за год почти в два раза. В настоящее время на «Авито» размещено более 22 млн объявлений в разделе «Запчасти», из них более 7 млн — новые товары», — заявили в пресс-службе компании.

По данным «Авито», в среднем количество сделок по покупке товаров для автомобилей увеличилось на 30% за год.

На Wildberries за январь — сентябрь 2022 года число покупок автозапчастей выросло почти в три раза по сравнению с 2021-м.

«Мы отмечаем рост спроса на автозапчасти не только для легкового, но и для коммерческого транспорта (например, газелей и грузовиков). В настоящий момент на Wildberries товары реализуют около 20 тыс. продавцов запчастей для машин, это в 3,5 раза больше, чем годом ранее», — сказал представитель маркетплейса.

На Ozon продажи всех автотоваров в октябре были в два раза выше, чем годом ранее.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях покупки машины из других стран.