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Советник главы Крыма Крючков прокомментировал слова Зеленского о черноморском побережье

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о море в Крыму.
Советник главы Крыма Крючков прокомментировал слова Зеленского о черноморском побережье
  • Gettyimages.ru

Ранее Зеленский заявил, что «после победы» хотел бы приехать в Крым и увидеть море.

«У нас от любого следственного изолятора не больше 100 километров до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей Чёрного и Азовского есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждёт», — сказал РИА Новости Крючков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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