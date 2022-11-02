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Психолог Соловьёва рассказала об отличии дистресса от эустресса

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Психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьёва рассказала об отличии дистресса от эустресса.
Психолог Соловьёва рассказала об отличии дистресса от эустресса
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«Эустресс — это эмоционально управляемый стресс. Это тот вид химической и физиологической реакции организма, который нам помогает. Есть стресс хронический и затяжной — вот он вреден. Например, если вы систематически не высыпаетесь, месяц, два, три, это называется дистресс, это перегруз. А вот вы себе машину купили, выиграли в лотерею, начальник говорит, что вас повысили, — это тоже стресс. Но это тот уровень гормона — адреналина, кортизола, — который наш организм способен переработать без вреда для себя», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

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