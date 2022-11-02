Инфекционист Поздняков посоветовал не злоупотреблять сосудосуживающими каплями

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков посоветовал не злоупотреблять сосудосуживающими каплями.

«Сосудосуживающие капли — это чисто симптоматическая терапия именно при ОРВИ. Они могут облегчать дыхание, так как уменьшают количество отделяемого из носа, при этом не являются лечебным средством в чистом виде», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Поздняков, наиболее безопасными считаются препараты на основе морской соли.

«Лучше обращать внимание именно на них, а вот сосудосуживающие по возможности не применять или применять максимально короткое время», — считает эксперт.

По его словам, при передозировке может возникнуть тахикардия, учащение сердцебиения, сосудистые спазмы.

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