Узнать больше

Тренер Блинова рассказала, как правильно бегать

Короткая ссылка
Фитнес-тренер Мария Блинова рассказала, как правильно бегать, чтобы не навредить здоровью.
Тренер Блинова рассказала, как правильно бегать
  • Gettyimages.ru

По её словам, негативные последствия имеет как чрезмерная нагрузка, так и её недостаток, поэтому лучше найти золотую середину.

«Дозируйте бег с учётом физической подготовки, возраста, веса, истории тела, уровня стресса, оптимального дыхания, частоты сердечных сокращений и, конечно же, имеющейся техники», — сказала в беседе с Life.ru Блинова.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить