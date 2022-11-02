Тренер Блинова рассказала, как правильно бегать

Фитнес-тренер Мария Блинова рассказала, как правильно бегать, чтобы не навредить здоровью.

По её словам, негативные последствия имеет как чрезмерная нагрузка, так и её недостаток, поэтому лучше найти золотую середину.

«Дозируйте бег с учётом физической подготовки, возраста, веса, истории тела, уровня стресса, оптимального дыхания, частоты сердечных сокращений и, конечно же, имеющейся техники», — сказала в беседе с Life.ru Блинова.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.