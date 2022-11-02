В Курганской области прокомментировали выплаты мобилизованным

В Курганской области прокомментировали ситуацию с выплатами мобилизованным.

Как сообщает URA.RU, об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Шалютин со ссылкой на информацию руководства военного гарнизона в Елани.

«К нам поступали вопросы по выплатам мобилизованным. Я связывался с замполитом части в Елани, он сказал, что все, какие есть, проблемы по выплатам с 10 по 20 ноября будут решены», — сказал Шалютин.

Ранее сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала Вооружённых сил России с 1 октября повышены на 4%.