Офтальмолог Никитина рассказала о причинах сна с полуоткрытыми глазами

Офтальмолог Анна Никитина заявила, что сон с приоткрытыми глазами среди прочего может свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой или нервной системой.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что пациентам с такими проблемами стоит провериться у эндокринолога.

Так, сон с полуоткрытыми глазами может быть следствием эндокринной офтальмопатии — прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз. Оно вызывает состояние, при котором глазные яблоки выпячиваются из орбит из-за отёка жировой клетчатки, находящейся за глазом. По этой причине человеку может быть сложно сомкнуть веки полностью во время сна.

Также сон с полуоткрытыми глазами наблюдается при слабости круговых мышц, которые отвечают за нормальное смыкание век. Ещё одной причиной проблемы может быть развитие неврологических состояний.

У маленьких детей сон с приоткрытыми глазами часто является нормой, заключила Никитина.

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