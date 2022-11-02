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Офтальмолог Никитина рассказала о причинах сна с полуоткрытыми глазами

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Офтальмолог Анна Никитина заявила, что сон с приоткрытыми глазами среди прочего может свидетельствовать о проблемах со щитовидной железой или нервной системой.
Офтальмолог Никитина рассказала о причинах сна с полуоткрытыми глазами
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что пациентам с такими проблемами стоит провериться у эндокринолога.

Так, сон с полуоткрытыми глазами может быть следствием эндокринной офтальмопатии — прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз. Оно вызывает состояние, при котором глазные яблоки выпячиваются из орбит из-за отёка жировой клетчатки, находящейся за глазом. По этой причине человеку может быть сложно сомкнуть веки полностью во время сна.

Также сон с полуоткрытыми глазами наблюдается при слабости круговых мышц, которые отвечают за нормальное смыкание век. Ещё одной причиной проблемы может быть развитие неврологических состояний.

У маленьких детей сон с приоткрытыми глазами часто является нормой, заключила Никитина.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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