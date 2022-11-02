Финансовый консультант Макарова посоветовала покупать сезонные продукты для экономии
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В беседе с Life.ru она посоветовала покупать сезонные овощи и фрукты.
По словам Макаровой, также стоит заказывать продукты длительного хранения, в том числе крупы, макароны, консервы и специи, на маркетплейсах, где их цена может быть ниже.
Кроме того, эксперт порекомендовала отказаться от ряда вредных продуктов.
«Простая математика: можно съесть полноценный обед, а можно весь день питаться снеками. Экономия в первом случае очевидна», — сказала Макарова.
Ранее директор по продукту подписки «Пакет» от Х5 Андрей Кузеев рассказал об особенностях перехода к разумному потреблению.