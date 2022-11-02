Доцент Чирков заявил, что ряд банков пересмотрели свой подход к кредитной истории

Доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что ряд банков пересмотрели свой подход к кредитной истории.

«Для банков не секрет, что с согласия клиента кредитную историю может запрашивать любая организация. Сейчас это делают и работодатели и, например, сервисы каршеринга», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, во внимание принимается только исполнение конкретных кредитных обязательств.

«Многие банки сейчас пересмотрели свои подходы и, даже наоборот, воспринимают обращение условно хорошего клиента в разные банки как признак его финансовой грамотности», — добавил Чирков.

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