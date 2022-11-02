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Автоэксперт Иванский рассказал, что жидкая резина обеспечивает защиту колёс от повреждений

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Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский рассказал о преимуществах жидкой резины для машин.
Автоэксперт Иванский рассказал, что жидкая резина обеспечивает защиту колёс от повреждений
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что такая резина обеспечивает устойчивость к воде.

«Помимо строительства, ландшафтного дизайна и ремонта, она применяется для обработки внешних деталей кузова автомобилей, например бамперов. Из-за свойств жидкой резины (эластичность, водонепроницаемость) её часто путают с мастикой», — отметил эксперт.

По его словам, жидкую резину также наносят на диски, чтобы обеспечить защиту колёс от повреждений.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях покупки машины из других стран.

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