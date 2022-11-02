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В Минпромторге рассказали о производстве в России собственных брендов

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В России производится около 2 тыс. собственных брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья.
В Минпромторге рассказали о производстве в России собственных брендов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

«Минпромторгом России проводится актуализация начатого в предыдущем году исследования российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья, и мы уже точно можем сказать, что именно брендов, которые производятся на территории Российской Федерации, в настоящее время насчитывается порядка 2 тыс.», — заявили в ведомстве.

Там также рассказали, что всё большую популярность получают отечественные бренды, которые в прошлом находились в тени иностранных массмаркетов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве промпредприятия увеличили объём производства на 6,5% за восемь месяцев.

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