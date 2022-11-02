Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с газом в Европе цитатой из «Евгения Онегина».

«Зима. Европа, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Там и лошадка, снег почуя, плетётся рысью как-нибудь». Простите меня за то, что я несколько видоизменила эти строки, но, понимаете, холодает в Европе. А когда холодно, видимо, мозговая деятельность активизируется, думаешь, как согреться, что для этого нужно», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, летом европейцы расслабились, а с приходом холодов они задумались, как с ними поступают союзники.

«И все ищут ответ на этот вопрос. Хотя ответ на поверхности. Центры мировые стали для Вашингтона и Лондона большими конкурентами. И мы об этом говорили много лет. Мы говорили о том, что евро стал конкурентом доллару. Причём реальным конкурентом», — цитирует дипломата сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе по итогам сегодняшних торгов установилась в районе $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м.