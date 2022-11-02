Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об идее возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.

По её словам, сейчас самое главное — не только возобновление переговорного процесса, но и то, каким будет содержание диалога между Россией и Украиной.

«Сейчас нужно говорить о том, что есть на земле, в первую очередь о логике, о здравом смысле, о тех базовых ценностях человечества, которыми мы все руководствуемся», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, то, что происходит, имеет колоссальное значение.

«Это важнейший этап ключевой, наверное, этап развития человечества не в эту только эпоху, не на стыке двух веков, не в продолжение истории ХХ века, а в принципе. Потому что, если мы, мне кажется, не восстали бы против того, что нам навязывали античеловечного, то я не знаю, я не уверена, что можно было бы в принципе говорить о сохранении этих высоких цивилизационных идеалов, которыми так гордится человечество, говоря о своей колыбели, о своих достижениях и так далее», — цитирует Захарову сайт kp.ru.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад старается не замечать применения Киевом запрещённых методов противоборства.