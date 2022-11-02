В МЧС сообщили о подготовке дополнительных мер противопожарной защиты мостов
- РИА Новости
«МЧС России готовит сейчас ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований противопожарной защиты мостов и путепроводов», — цитирует его ТАСС.
Еникеев отметил, что соответствующий акт готовы принять в оперативном порядке.
Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.
31 октября глава ведомства Виталий Савельев отметил, что логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, движение грузопассажирского транспорта восстановлено.