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В МЧС сообщили о подготовке дополнительных мер противопожарной защиты мостов

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МЧС России готовит дополнительные меры противопожарной защиты мостов, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.
В МЧС сообщили о подготовке дополнительных мер противопожарной защиты мостов
  • РИА Новости

«МЧС России готовит сейчас ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований противопожарной защиты мостов и путепроводов», — цитирует его ТАСС.

Еникеев отметил, что соответствующий акт готовы принять в оперативном порядке.

Ранее в Минтрансе сообщили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря.

31 октября глава ведомства Виталий Савельев отметил, что логистическая ситуация на Крымском полуострове нормализована, движение грузопассажирского транспорта восстановлено.

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