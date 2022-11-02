Мантуров: разговоры о появлении российских ретейлеров в новых регионах преждевременны

Вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров назвал преждевременными разговоры о появлении в ближайшее время крупнейших российских ретейлеров в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано», — заявил министр в интервью РБК.

Он уточнил, что в новых регионах нет федеральных сетей, но есть местные — обеспечивающие местных жителей всем необходимым.

31 октября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что новые регионы необходимо полностью интегрировать в транспортную систему России.

В Министерстве энергетики России заявили, что первоначальные работы по обеспечению энергоснабжения социально значимых объектов и жилых домов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях завершены.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от празднования 4 ноября в столице направят в адрес жителей новых регионов России.