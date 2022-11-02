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МИД России: порядок выдачи загранпаспортов на фоне частичной мобилизации не менялся

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Замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил об отсутствии внесения изменений в порядок выдачи загранпаспортов и перечень оснований для отказа в их получении на фоне частичной мобилизации.

Об этом он рассказал РИА Новости.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён.

До этого министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах.

Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.

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