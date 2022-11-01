Бренд-менеджер Олеся Онищенко рассказала об ошибках в уходе за кожей
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В беседе с изданием Pravda.Ru она заявила, что не стоит пренебрегать очищением, поскольку декоративная косметика может мешать регенерации клеток во время сна.
Как отметила эксперт, нежелательно и чрезмерное увлечение очищающими средствами.
Кроме того, полагает Онищенко, вредной для кожи является слишком горячая или слишком холодная вода.
Эксперт также посоветовала наносить средства на кожу с учётом рекомендуемого времени, то есть ночной крем нельзя использовать прямо перед сном, ему нужно дать время впитаться, а защитный крем следует нанести минимум за час до выхода на мороз.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.