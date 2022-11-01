В Удмуртии назначили нового главу регионального управления МЧС
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 31 декабря.
Пряженцев — уроженец Краснодарского края. В 1992—2011 годах служил в Вооружённых силах России, впоследствии работал в ГУ МЧС по Ростовской области. С сентября 2021 года работал первым заместителем начальника Главного управления МЧС по Удмуртии.
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