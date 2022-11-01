В Нижегородской области 18 тысяч человек стали донорами крови с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородский областной центр крови.
«Основная задача Нижегородской службы крови — обеспечить более 100 лечебных учреждений региона высококачественными и безопасными компонентами донорской крови. Все совершаемые донации — безвозмездные», — заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, доноры прежде всего мотивируют свой поступок желанием помочь другим.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделят около 152 млн рублей на поддержку доноров в 2023 году.