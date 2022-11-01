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В Нижегородской области 18 тысяч человек стали донорами крови с начала года

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В Нижегородской области почти 18 тыс. человек стали донорами крови в январе — октябре 2022 года.
В Нижегородской области 18 тысяч человек стали донорами крови с начала года
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородский областной центр крови.

«Основная задача Нижегородской службы крови — обеспечить более 100 лечебных учреждений региона высококачественными и безопасными компонентами донорской крови. Все совершаемые донации — безвозмездные», — заявил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, доноры прежде всего мотивируют свой поступок желанием помочь другим.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделят около 152 млн рублей на поддержку доноров в 2023 году.

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