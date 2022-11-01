Путин похвалил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края за урожай

Президент России Владимир Путин поблагодарил работников сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края за урожай зерновых.

Как отметил российский лидер во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, регион находится не только в лидерах по сбору зерновых, но и задаёт темп и стандарты, к которым нужно стремиться.

«Я вас хочу поздравить с этим результатом — всех, кто работает на селе вообще, всех тружеников села Краснодарского края. Краснодарский край у нас всегда не просто в лидерах — он задаёт темп, стандарты, показывает планку, к которой всем нужно стремиться. Это получается очень здорово», — цитирует его РИА Новости.

Также глава государства предложил губернатору Краснодарского края обсудить регулирование землепользования.

Ранее российский Минсельхоз заявил, что сбор гречихи в России на 39% превысил прошлогодние показатели.