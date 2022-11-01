В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Российской империи Хилкову

В Санкт-Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову.

Об этом сообщает Nation News.

Церемония состоялась у Музея железных дорог. Одним из участников открытия стал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Хилков занимал пост министра путей и сообщения с 1895 по 1905 год. Он заложил основы развития железных дорог России, отметил Голомолзин.

«Десятилетие его деятельности ознаменовалось бурным развитием техники и новых технологий. Памятник Михаилу Ивановичу Хилкову — логичное продолжение большой и кропотливой работы по сохранению его наследия для будущих поколений, которую ведут российские железнодорожники», — сказал начальник ОЖД.

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