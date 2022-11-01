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Сенатор Бибикова рассказала об основаниях для перерасчёта пенсий

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Зампред комитета Совета Феде­рации по социальной политике Елена Бибик­ова рассказала об основаниях для перерасчёта пенсий, помимо достижения 80-летия.
Сенатор Бибикова рассказала об основаниях для перерасчёта пенсий
  • РИА Новости

«Это и получение первой группы инва­лидности, и рождение у пенсионера иждиве­нца, и поступление ребёнка старше 18 лет на обучение и ещё ряд других случаев», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

В таких ситуациях пособие пересматривают оперативно. Массовое повышение происходит четыре раза в год — 1​ января, 1​ февраля, 1 апреля и 1​ августа, напомнила сенатор.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.

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