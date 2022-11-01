Сенатор Бибикова рассказала об основаниях для перерасчёта пенсий
- РИА Новости
«Это и получение первой группы инвалидности, и рождение у пенсионера иждивенца, и поступление ребёнка старше 18 лет на обучение и ещё ряд других случаев», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
В таких ситуациях пособие пересматривают оперативно. Массовое повышение происходит четыре раза в год — 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 августа, напомнила сенатор.
Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.