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Автоэксперт Воротников заявил о росте рынка подержанных машин

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Видеоблогер, автоэксперт Антон Воротников заявил о росте рынка подержанных машин.

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что многие хотят продать свои автомобили, а цены на некоторые модели снизились на 20—50% в зависимости от года выпуска.

Как считает Воротников, свою роль сыграл ещё и параллельный импорт машин.

По мнению эксперта, сейчас хорошее время для тех, кто хочет купить машину.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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