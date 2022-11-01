Автоэксперт Воротников заявил о росте рынка подержанных машин
В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что многие хотят продать свои автомобили, а цены на некоторые модели снизились на 20—50% в зависимости от года выпуска.
Как считает Воротников, свою роль сыграл ещё и параллельный импорт машин.
По мнению эксперта, сейчас хорошее время для тех, кто хочет купить машину.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.