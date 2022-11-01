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Профессор Калинченко дала советы по употреблению витамина D

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Заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, доктор медицинских наук, профессор Светлана Калинченко дала советы по употреблению витамина D.
Профессор Калинченко дала советы по употреблению витамина D
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

«Когда нам максимально нужен заряд энергии — тогда и принимаем витамин D. Это жироаккумулирующий гормон, он откладывается в жировой ткани. Поэтому если нет избытка или дефицита жировой ткани, то препарат можно принимать утром однократно», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, для выбора точной дозировки нужно проконсультироваться с врачом.

Как добавила Калинченко, дозировка для здорового человека составляет 4000 международных единиц в день.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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