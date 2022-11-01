Специалисты прокомментировали изменение правил поверки счётчиков с 1 ноября

Начальник управления метрологии Государственного контрольного надзора Федерального агентства по техническому регулированию метрологии Захар Осока и директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая прокомментировали изменение правил поверки счётчиков с 1 ноября.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Процедура по времени достаточно быстрая. В районе получаса это длится. Основное преимущество, что не нужно снимать приборы и передавать их для отдельной поверки на стационарных устройствах», — заявил Осока.

Со своей стороны, Вепрецкая отметила, что ГОСТ теперь позволяет синхронно сделать все виды работ, в том числе проанализировать программный продукт.

«Если у нас все данные передаются автоматически по приборам учёта, то программа тоже должна работать правильно», — пояснила она.

В свою очередь, юрист Юрий Нетреба напомнил, что для организаций, которые будут вести работу без аккредитации, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Санкт-Петербурга Евгений Пургин в беседе с агентством «Невские новости» посоветовал вызывать сотрудников УК в случае проблем с отоплением.