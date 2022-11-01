Во всех больницах Москвы появятся социальные координаторы
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Об этом сообщает ОТР.
Координаторы отвечают за немедицинские вопросы. Так, они помогают одиноким пожилым пациентам, инвалидам. Специалисты ведут подопечных и после выписки — например, организуют предоставление соцуслуг тем, кто в них нуждается.
Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.