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Во всех больницах Москвы появятся социальные координаторы

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Во всех больницах Москвы будут работать социальные координаторы. Эксперимент успешно провели в 17 медучреждениях, и принято решение распространить программу.
Во всех больницах Москвы появятся социальные координаторы
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом сообщает ОТР.

Координаторы отвечают за немедицинские вопросы. Так, они помогают одиноким пожилым пациентам, инвалидам. Специалисты ведут подопечных и после выписки — например, организуют предоставление соцуслуг тем, кто в них нуждается.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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