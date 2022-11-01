В Ульяновской области заявили о снижении заболеваемости COVID-19
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Об этом сообщает mosaica.ru.
На прошлой неделе в области регистрировали от 20 до 32 новых случаев коронавируса в день. В ряде районов никто не заболел.
Если сравнивать октябрь 2021 и 2022 годов, то заболеваемость снизилась в 5,7 раза.
Тем временем в Севастополе выявили 29 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 95 937 человек.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.