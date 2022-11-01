В Ульяновской области заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Лилия Федоскова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает mosaica.ru.

На прошлой неделе в области регистрировали от 20 до 32 новых случаев коронавируса в день. В ряде районов никто не заболел.

Если сравнивать октябрь 2021 и 2022 годов, то заболеваемость снизилась в 5,7 раза.

Тем временем в Севастополе выявили 29 случаев COVID-19 за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. С начала пандемии в городе заболели 95 937 человек.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.