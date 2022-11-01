В Татарстане зарегистрировали 135 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 135 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 35 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 187 600 человек. Вылечились 184 220 жителей, в том числе 208 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 5252 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.