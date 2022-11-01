В Удмуртии выявили 148 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 148 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ковид-центрах 96 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 15 — в тяжёлом. Выздоровели за минувшие 24 часа 385 жителей.

Также стало известно, что за две недели работы мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах Ижевска прививки от гриппа и коронавируса сделали около 3000 человек, передаёт udm-info.ru.

«Чтобы избежать лишнего контакта с больными людьми в поликлиниках, люди предпочитают вакцинироваться в мобильных пунктах вакцинации, где можно привиться с наименьшим риском. Работа выездных бригад востребована и будет продолжена», — заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава региона Елена Корякина.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.