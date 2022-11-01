В Подмосковье 1,4 млн человек прошли диспансеризацию с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Регулярная проверка здоровья позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Она отметила, что в 2022 году у прошедших медобследования впервые было выявлено более 80 тыс. заболеваний, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Ранее сообщалось, что в Москве открылись две новые детские поликлиники.