В Подмосковье 1,4 млн человек прошли диспансеризацию с начала года

В Московской области более 2 млн человек прошли комплексные медицинские осмотры — диспансеризацию (1,4 млн) и профосмотры (600 тыс.).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Регулярная проверка здоровья позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в 2022 году у прошедших медобследования впервые было выявлено более 80 тыс. заболеваний, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Москве открылись две новые детские поликлиники.