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Врач Павличенко назвала чернику, клюкву и малину лучшими антиоксидантами

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Кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко напомнила о важном значении антиоксидантов для здоровья человека. Источником антиоксидантов являются ягоды.
Врач Павличенко назвала чернику, клюкву и малину лучшими антиоксидантами
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Самое большое количество антиоксидантов содержится в чернике, рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

«50 г черники в день снижает уровень «плохого» холестерина низкой плотности в крови, расслабляюще действует на сосуды, что снижает нагрузку на сердце. Чернику также используют для профилактики и лечения гипертонической болезни», — отметила Павличенко.

В ряду полезных для здоровья ягод — источников антиоксидантов — она назвала клюкву, богатую витамином С, марганцем, железом и калием, а также малину, в которой содержатся хром, витамины А, С, Е, фосфор и железо.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с URA.RU рассказала, что квашеная капуста, яблоки и шиповник помогают организму справиться с простудой.

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