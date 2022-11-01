Невролог Толмачёва посоветовала разминать кисти рук для профилактики синдрома запястного канала

Невролог Виктория Толмачёва рассказала о способах профилактики синдрома запястного канала.

«Людям, не выпускающим гаджеты из рук, грозит синдром запястного канала. Он вызывает боль, онемение пальцев и кистей, а иногда и всей руки», — заявила она в беседе с Life.ru.

Также, по её словам, люди, работающие за компьютером, должны использовать эргономичные клавиатуру и мышь, делать перерывы в работе и выполнять упражнения для кистей рук.

Как отметила Толмачёва, не стоит работать через боль — лучше обратиться к врачу.

Кроме того, эксперт советует не лежать в кровати с телефоном или ноутбуком.

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