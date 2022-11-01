Иммунолог Ботиров заявил, что не бывает гипоаллергенных собак и кошек

Врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров заявил, что не бывает гипоаллергенных собак и кошек.

В беседе с Life.ru он отметил, что аллергия на домашних животных, как правило, развивается не столько от шерсти, сколько от секрета, отделяемого их слюнными и сальными железами.

«У пород животных без шерсти или её малом количестве лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это скорее миф, что с такими питомцами у вас не появится аллергия», — пояснил Ботиров.

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