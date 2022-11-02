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Кардиолог Серебрянский назвал учащённый пульс одним из симптомов заболевания щитовидки

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Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что в некоторых случаях учащённый пульс может быть симптомом серьёзного заболевания.

В беседе с «Вечерней Москвой» в качестве одной из причин учащённого пульса специалист назвал заболевание щитовидной железы — тиреотоксикоз. Эта болезнь связана с повышенной функцией щитовидной железы и выбросом тиреоидных гормонов.

Также пульс может учащаться у людей с атеросклерозом или нарушением кровотока сердечных сосудов при перепадах атмосферного давления и высокой облачности, сказал Серебрянский.

Пульс может повышаться при таких заболеваниях, как анемия, воспалительные болезни сердца (миокардиты), а также при кровотечениях и отравлении угарным газом, заключил врач.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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