Терапевт Хухрев назвал боль в затылке одним из симптомов высокого артериального давления

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о возможных симптомах высокого артериального давления.

«В основном самые характерные симптомы — это давящие боли в затылке, покраснение лица, жар в лице. Может быть покраснение кожи на груди», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также может наблюдаться чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.