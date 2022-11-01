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Терапевт Хухрев назвал боль в затылке одним из симптомов высокого артериального давления

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о возможных симптомах высокого артериального давления.
Терапевт Хухрев назвал боль в затылке одним из симптомов высокого артериального давления
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«В основном самые характерные симптомы — это давящие боли в затылке, покраснение лица, жар в лице. Может быть покраснение кожи на груди», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также может наблюдаться чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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